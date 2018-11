Pjongjang spet grozi z razvijanjem jedrskega orožja, je srečanje med Severno Korejo in ZDA ogroženo?

Kim Džong Čol in Mike Pompeo sta se julija letos srečala v Pjongjangu, ta teden pa naj bi se sestala v New Yorku.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeoin njegovsevernokorejski kolega Kim Džong Čol naj bi se ta teden sestala v New Yorku. V petek pa je Severna Koreja spet posvarila, da bo resno razmislila o ponovnem razvijanju jedrskega orožja, če mednarodna skupnost in ZDA ne bosta odpravili gospodarskih sankcij proti Pjongjangu. Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je v odzivu dejal, da ga svarilo ne skrbi, politični analitiki pa menijo, da bi to lahko resno ogrozilo srečanje med ameriškim in severnokorejskim predstavnikom.

Pjongjang je več let vodil politiko sočasnega razvoja jedrskih zmogljivosti in gospodarstva. Aprila pa je severnokorejski voditelj Kim Džong Un sporočil, da so končali razvoj jedrskega orožja in da se bodo posvečali zgolj še razvoju "socialističnega gospodarstva".

Vendar pa je severnokorejsko zunanje ministrstvo zdaj posvarilo, da bodo resno razmislili o vrnitvi k politiki sočasnega razvoja, je v petek poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

"Izboljšanje odnosov in sankcije so nezdružljive," so poudarili. "Samo še ZDA morajo ustrezno odgovoriti," so dodali.

Pompeo: Sankcij ne bomo umaknili, dokler ne dosežemo dokončnega sporazuma

Pompeo je v odzivu dejal, da ga to svarilo ne skrbi. "Vemo, s kom se pogajamo. In vemo, kakšna so njihova stališča. Ampak predsednik Trump je bil jasen: gospodarskih sankcij ne bomo odpravili, dokler ne dosežemo dokončnega sporazuma."Napovedal je še, da bo v New Yorku gostil desno roko severnokorejskega voditelja Kim Džong Čola, ki ga je označil za svojega severnokorejskega kolega. Srečanje bo"dobra priložnost za nadaljevanje razprave o denuklearizaciji," je dodal, pri čemer dneva srečanja ni razkril.