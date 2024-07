Plačal tri tisočake za izmišljeno balirko, goljuf izginil brez sledu

Borisa Laznika, ki je prek spleta kupoval balirko, je prodajalec s Facebook imenom Jure Cudic oškodoval za kar tri tisočake. "Začneva si dopisovati in mi je rekel, da je balirka na zalogi in da mu že piše deset ljudi ter da mu moram čimprej dati avans, da si jaz balirko rezerviram," pove Laznik.

Ko je na račun nakazal 500 evrov, je na Messenger prejel sporočilo, da je stroj rezerviran. A kaj kmalu je goljuf od njega zahteval še 2500 evrov: "Jaz sem to nakazal in v roku ene ure je bil denar nazaj nakazan od nekega Nika Velenška pa mi je bilo že to malo sumljivo. Potem sem mu pa napisal, zakaj je bilo nazaj nakazano, in mi je rekel, da je bil napačen račun," še pove oškodovanec.

"Balirka je že na poti in bo v sredo ob 15. uri tukaj pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Dravogradu," je bilo sporočeno Lazniku. A po zatrjevanju, da je balirka na poti v Slovenijo, te še vedno ni bilo.

Po 15 dneh pogovorov in klicev z lažnim prodajalcem pa je sledil šok, profil prodajalca se je namreč izbrisal. Goljufijo je Laznik takoj prijavil policistom, ki so potrdili, da trenutno zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Lazniku se je nato na Facebooku javilo še skoraj deset ljudi, ki jim je isti človek prodajal povsem različne stvari, in izkazalo se je, da je serijski goljuf pobral vsaj deset tisočakov. "En je bil oškodovan za 700 evrov, drugi gospod za 650 evrov, njegov sosed za 100 evrov, bilo jih je še več," doda Laznik.

Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost (SI-CERT) dobijo tudi po deset prijav spletnih goljufij na dan, na leto pa okoli 2000. Zato je ob takšnih objavah dobro preveriti legitimnost profila, ki je objavil oglas, njegovo starost ter ceno in način nakazila denarja. Tadej Hren s SI-CERT pa opozarja, da moramo biti še posebej pozorni v primeru, če nekdo želi nakazilo na nenavaden račun, nakazilo v tujino ali pa preko neznanega postopka."Znajo narediti tudi take profile, ki izgledajo zelo legitimni, znajo tudi narediti spletne strani, ki izgledajo zelo profesionalne," še dodaja.

"Vse se je zdelo uradno, objavljen je bil tudi naslov, kjer je bil prodajalec prijavljen in kamor je bil denar nakazan. Vse se mi je zdelo čisto normalno," komentira Laznik. "Če je nekaj prelepo, da bi bilo res, verjetno tudi ni res," pa zaključi Hren. In če vemo, da so takšne goljufije možne, o sumljivih ponudbah lažje podvomimo ter se jim izognemo.