Zdravniški rekorder junija dobil 41.000 evrov bruto

Zakon o poslancih, s katerim so si izbranci ljudstva hoteli omogočiti določene privilegije, bo čez uro ali dve dokončno padel na glasovanju. Zaradi pritiska javnosti je namreč 74 poslanskih podpisov pod zakonom čudežno skopnelo in tako bodo tipko 'ZA' na koncu pritisnili morda le še kakšni posamezni poslanci.

In, roko na srce, poslanci, predsednik vlade in države imajo v primerjavi s tem resnično nizke plače. Vprašanje, ki se postavi, pa je: zakaj bi bil nekdo kulturni minister, če se bolj izplača biti direktor muzeja?

A v Sloveniji bi razpravo o plačah tistih, ki odločajo, delajo in imajo v rokah vzvode oblasti, morali nekoč opraviti. Direktor muzeja ima na primer še enkrat višjo plačo kot minister za kulturo, zaposleni v UKC pa petkrat višjo kot direktor bolnišnice ali minister za zdravje. In vse te plače so del javnega sektorja.

Najvišjo izplačano bruto plačo v državi so junija letos prejeli trije višji zdravniki specialisti v UKC. Prvi nekaj čez 41.000 evrov, drugi okoli 26.500 evrov, tretji pa okoli 23.700 evrov.

Maja letos je največ v državi prejel višji svetovalec generalnega sekretariata vlade, skoraj 36.000 evrov. S sekretariata so sporočili, da je šlo za tožbo na delovnem sodišču, zaradi česar so morali uslužbenko po redni odpovedi pozvati nazaj na delo in ji izplačati plače za nazaj za obdobje skoraj dveh let. 10.000 evrov manj, a še vedno skoraj petkrat več kot predsednik vlade, je zaslužil samostojni strokovni sodelavec Zavoda RS za zaposlovanje, ki je prejel 26 tisočakov, pet tisoč evrov manj pa predsednik okrožnega sodišča v Mariboru, skoraj 21.000 evrov. Nekaj čez 16.000 evrov je prejel direktor muzeja in galerij mesta Ljubljane, 14.500 tisoč evrov pa strokovni delavec na zavodu za zaposlovanje.

Za primerjavo: predsednik republike Borut Pahor mesečno prejema 5974 evrov bruto, predsednik vlade Marjan Šarec 5653 evrov bruto, poslanci pa brez malice in prevoza okoli 4500 evrov bruto.