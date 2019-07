Ko en nogometaš zasluži dvakrat več kot 1693 nogometašic skupaj

Ženski nogomet v svetu postaja vse bolj priljubljen, kar dokazujejo tudi polni stadioni letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji. A to je v ospredje svetovne javnosti postavilo tudi plačno neenakost v svetu nogometa - najodločneje so se temu zoperstavile Američanke in se odločile za tožbo proti ameriški nogometni zvezi.

Oglasili so se tudi Združeni narodi in zapisali, da en nogometni igralec, natančneje Lionel Messi, zasluži približno dvakrat več kot vse nogometašice v najboljših sedmih ženskih nogometnih ligah skupaj – in se tako pridružili pozivom za enako plačilo obeh spolov.

Boljši rezultati, višji prihodki - manjše plačilo Najglasneje in najodmevneje se za to v zadnjih letih borijo ameriške nogometašice. Te bodo v nedeljo v boju z Nizozemkami branile naslov svetovnih prvakinj, kljub svojim uspehom pa še vedno zaslužijo manj kot moška reprezentanca. Že marca, natančneje na mednarodni dan žensk, so tako vložile tožbo proti ameriški nogometni zvezi zaradi spolne diskriminacije. Trdijo namreč, da imajo v primerjavi z moškimi kolegi slabše pogoje za trening, zdravniško oskrbo, slabšo trenersko ekipo - in seveda slabše plačilo. Letno po poročanju Business Insiderja zaslužijo okoli 99.000 ameriških dolarjev, medtem ko moški reprezentanti prejmejo okoli 263.320 dolarjev letno. Ameriška nogometna zveza se je izgovarjala, da ženski nogomet pač prinese manj dohodkov, a so jo ameriški mediji na čelu s časnikom Wall Street Journal, ki je analiziral finančna poročila, postavili na laž. Prihodki ameriške ženske reprezentance so namreč že zadnja tri leta zapored višji od moških. Ženska reprezentanca je od leta 2016 do 2018 v blagajno ameriške nogometne zveze prinesla 50,8 milijona dolarjev, večinoma od prodaje vstopnic. V tem času je moška reprezentanca prinesla 49,9 milijonov dolarjev dobička. Poleg tega na svetovni ravni dosegajo boljše rezultate - so aktualne svetovne prvakinje, medtem ko se moški nogometni reprezentanci ni uspelo niti uvrstiti na svetovno prvenstvo. V boju za enako plačilo so jih podprli tudi številni ameriški politiki, med njimi kandidatka za demokratsko predsedniško nominacijo Kirsten Gillibrand, ki je po tekmi s Tajsko zapisala:"Če zmagaš 13 : 0 - kar predstavlja največje število golov v posamezni tekmi v zgodovini svetovnih prvenstev - bi moral vsaj prejeti enako plačilo kot moška ekipa."

Ameriška nogometna reprezentanca dosega boljše rezultate do moških kolegov, a kljub temu so nogometašice plačane manj. FOTO: AP

Vratarka ameriške zmagovalne ekipe iz nogometnega prvenstva 2015 Hope Solo je že pred letošnjim prvenstvom za BBCdejala, da je v Fifi zakoreninjen "moški šovinizem, te razlike pa so odsev tega". Vse več nogometašic se ne boji dvigniti svojih glasov in opozoriti na krivične razlike. Med njimi je tudi Švedinja Nilla Fischer, ki je za Reuters pred prvenstvom dejala: "Kar moški zasluži v eni uri, jaz zaslužim v celem letu." A če Američanke svoji nogometni zvezi prinašajo večje dobičke kot moška reprezentanca je stanje v številnih državah ravno nasprotno. In tako tudi nekatere nogometašice menijo, da je boj za plačno enakopravnost brez predhodnega uspeha napačna strategija. AngležinjaToni Dugga je tako za Guardianpred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva dejala, da medtem ko si Američanke zaslužijo, da so plačane enako kot moška ekipa zaradi njihovih uspehov, bi morala angleška ženska reprezentanca ubrati drugačno pot, "ker ni tako dobičkonosna kot moška. Nismo še tako uspešne kot Američanke." Ženski nogomet v vzponu, a do enakopravnosti je še dolga pot A čeprav se mnogokje ženski nogomet po priljubljenosti (še) ne more kosati z moškim, je v zadnjih letih v vzponu in postaja vse bolj priljubljen. To dokazujejo tudi prodane vstopnice in polni stadioni v Franciji, gledanost nogometnih tekem pa v svetovnem pogledu podira rekorde. Svetovna nogometna zveza (Fifa) v zadnjih letih namenja več sredstev za ženski nogomet, oktobra lani so tako oznanili, da bodo za letošnje svetovno nogometno prvenstvo podvojili denarno nagrado s 15 milijonov dolarjev na 30 milijonov. A razlike so v primerjavi z moškim nogometom še vedno ogromne. Za primerjavo - za denarne nagrade za svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji 2018 je Fifa namenila 400 milijonov ameriških dolarjev, poroča Forbes. Gre torej za razliko kar 370 milijonov dolarjev. In medtem ko so lanskoletni (moški) svetovni prvaki s seboj odnesli nagrado v višini 38 milijonov, bodo zmagovalke letošnjega prvenstva v Franciji prejele le štiri milijone dolarjev.

Da je eden izmed ključnih dolgoročnih ciljev Uefe razvoj ženskega nogometa, je ob nastopu mandata oznanil tudi Aleksander Čeferin. In ob seksističnem izpadu med lanskoletno podelitvijo nagrad zlata žoga, ko je voditelj najboljšo nogometašico pretekle sezone Ado Hegerbergvprašal, ali obvlada "tverkanje", na vprašanju o neenakopravnosti v nogometu dejal, da Uefa v zadnjih letih vse več pozornosti namenja vlaganju v razvoj ženskega nogometa, ki tako postaja bolj zanimiv. "Ženski nogomet je zagotovo v vzponu, dejstvo pa je, da zanj še ni toliko interesa kot za moški nogomet," je še priznal. Po njegovih besedah bo pot do enakopravnosti v nogometu še dolga, saj je bil to še nedolgo nazaj izključno moški šport. "Moramo biti realni. Tradicionalno 130 let nazaj ženske niso igrale nogometa, zato bo verjetno še vse skupaj trajalo nekaj časa,"je nadaljeval nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije.

Ameriške nogometašice so se znašle v sporu s predsednikom Trumpom. FOTO: AP