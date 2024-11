Kaj zaplet pomeni za plače vseh, ki bodo podpis oddali?

Plačna reforma javnega sektorja bi že morala biti pod streho, ko je del sindikatov skočil na noge, ker je vlada določene dokumente prepozno poslala, in so zato zahtevali podaljšanje roka do srede. A vsi svojega podpisa ne bodo podelili, nekateri sindikati, ki med drugim zastopajo tudi gasilce, vojake, občinske redarje in denimo policiste, vladi očitajo neposlušnost in nespoštovanje. Nikoli niso obravnavali naših predlogov, pravijo sindikalisti, ponujenih pa ne morejo sprejeti, ker da plačnih nesorazmerij ne rešujejo. Kaj to pomeni za plače vseh ostalih, ki bodo podpis oddali?