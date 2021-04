Plakat o materinem in očetovem znamenju vznemirja številne moške

So res le očetje tisti, ki udarijo in ki pustijo znamenje na otroku? Tako so si namreč mnogi razlagali sporočila o nasilju nad otroki, ženskami in starejšimi na plakatih ob cesti z napisoma "materino" in "očetovo znamenje", a ti so viseli le nekaj dni. Nevladne organizacije, avtorice kampanje Znamenja, so ta napis prekrile, ampak ali je to znak, da se kot družba ne znamo soočiti z neprijetno resnico? Dejstvo je, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo, ne glede na to, kdo je nasilen, moški ali ženska.

