Plakete za naše prostovoljce, steber naše družbe

V Sloveniji imamo nekaj, kar nam lahko zavidajo številne države – veliko število prostovoljcev. Samo lani je prostovoljsko delo opravljalo kar 188.520 ljudi. Da je prostovoljstvo steber naše družbe, kaže že to, da smo pred desetimi leti dobili nov glagol: prostovoljiti. 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, zato so v parlamentu 14 najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam za leto 2022 podelili plakete. Nagrajeni so bili prostovoljci s področja sociale, kulture, športa, zdravstva in gasilstva, ki so svoj prosti čas namenili tistim, ki so potrebovali njihovo pomoč.