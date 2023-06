Kar sedem od osmih planetov našega osončja se je zarotilo proti nam

Se vam zdijo zadnji dnevi nekam težki? So ljudje okoli vas razdražljivi, ste vi bolj vzkipljivi in se vam dogajajo stvari, ki se vam sicer ne bi smele? Brez skrbi, nič ni narobe z vami. Le planeti so se zarotili proti nam in to kar sedem od osmih, kolikor jih imamo v našem osončju. Kot pravi Tadej Šink, astrolog, ki se s položajem in vplivom zvezd in planetov ukvarja že 23 let, zdaj prihaja retrogradna Venera. In če se vam zdi vse to larifari, poglejmo na stvar takole: če luna vpliva na plimo in oseko svetovnih oceanov, na kaj vse torej lahko vplivajo šele planeti?