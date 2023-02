Ne le cene stanovanj, tudi povsem vsakdanjih živil, ki bi morala biti dosegljiva vsem, so šle v nebo. Nekateri kupci pa so posumili, da trgovci svoje cene sadja in zelenjave še dodatno napihujejo. In to s pomočjo plastičnega pladnja na trgovski tehtnici, ki ob tehtanju pokaže višjo maso kot brez njega. Gre v tem primeru res za oškodovanje kupcev ali ravno obratno?