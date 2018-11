V kitu našli šest kilogramov smeti: med drugim 115 plastičnih kozarcev, natikače, vrečke

Na vzhodu Indonezije je naplavilo mrtvega kita, oblasti pa so bile zgrožene nad tem, kar so našli v njegovem trebuhu. Med več kot šest kilogramov odpadkov so našteli kar 115 plastičnih kozarcev, plastične vrečke in celo natikače.

Plastika v morju je težava, ki se je vse bolj zavedamo, a kako uničujoča je za morske živali, kaže tudi zadnji primer iz Indonezije. Na obali na jugovzhodu Sulavesija so našli razpadajoč kadaver 9,5-metrskega kita glavača. Šef nacionalnega parka Wakatobi Heri Santoso je pojasnil, da so v prebavilih sesalca našli skoraj šest kilogramov odpadkov. Našteli so kar 115 plastičnih kozarcev, štiri plastenke, 25 plastičnih vrečk, dva natikača, žakelj iz najlona in več kot 1000 drugih plastičnih odpadkov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Reševalci iz nacionalnega parka so kadaver našli v ponedeljek, po tem ko so jih okoljevarstveniki obvestili, da so lokalni prebivalci obkolili mrtvo žival in jo začeli rezati, je pojasnil Santoso. "Čeprav ne vemo natančnega vzroka smrti, so stvari, ki smo jih videli, resnično grozljive," je dejala Dwi Suprapti, koordniatorka za ohranitev morskih vrst pri indonezijski izpostavi Svetovnega sklada za naravo (WWF). Pojasnila je, da ne morejo potrditi, ali je žival umrla zaradi plastike, saj je kadaver že precej razpadel.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke