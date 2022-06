Da je treba drugače, če želimo družbo, pa tudi državo, peljati naprej, da bo tudi draginja za vse večja, kaže projekt Ameriške gospodarske zbornice pri nas. AmCham top potenciali leta je namreč platforma, kjer se krešejo drugačni pogledi na vodenje, na prihodnost in se kažejo vodstvene sposobnosti mladih in bodočih menedžerjev. Tokrat je to že 12. generacija.