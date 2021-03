Plavanje v ledeni vodi vse bolj privlačna ideja tudi v Sloveniji

Vedno več je takih, ki se z ledeno vodo ne le prhajo, ampak v njej tudi čepijo ali plavajo – eni sami, drugi pod vodstvom mentorjev. Slovenski mentor Emil Ledenko je z metodo zavestnega dihanja in ledenih kopeli začel pred nekaj leti, od takrat so mu sledili že številni. Ob srečanjih skupaj meditirajo, potem pa se tudi pozimi celo za več deset minut usedejo v ledeno vodo in se iz nje vrnejo – kot pravijo sami – prerojeni.

icon-expand