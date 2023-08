Plaz jo je odnesel 20 metrov v dolino, zakopana je bila do vratu

S solzami v očeh in s tresočim glasom, polna modric, z roko v mavcu in šivi na obrazu domačinka Mateja Tušek začne pripovedovati svojo zgodbo o preživetju. "Tamle dol, kjer voda teče, sem jaz odvodnjavanje urejala, moj partner je bil na drugi strani hiše, brat pa je bil ravno za hišo." Takrat je brat zavpil, obrnila se je in opazila bližajoči plaz. Gmoti zemlje in lesa, ki se je utrgala za hribom, ni uspela ubežati. Začela se je bitka za življenje, pripoveduje.

"Potem sem čakala, da se bom enkrat ustavila." S sebe je odrinila drva, da je lahko klicala na pomoč, pravi. Mati štirih otrok je bila živa zakopana do vratu v blatu in vejevju: "Kričala sem, a se me ni slišalo," v solzah razlaga, ko se spominja, da so otroci mislili, da je mrtva. "Ena hčerka je bila na oknu notri pri mami v kopalnici in se tresla. Starejša jo je začela prepričevati, da sem še živa," se spominja.