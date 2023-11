Plaz v Kamniku bodo nadzorovali z novim sistemom zank

Temperaturo ozračja je za nekaj stopinj ohladil vojaški helikopter, ki je pristal v dolini Bistričice v Kamniku, pripeljal pa je tovor, ki ga je bilo treba spustiti 100 metrov v globino, na samo ustje plazu, razlaga Tomaž Zabavnik, poveljnik CZ Kamnik. Ob ustju so danes začeli postavljati nov varnostni sistem zank, katerega namen je, da ko se bodo pretrgale, bodo avtomatsko sprožile sirene, ki so namontirane v dolini in prebivalce obvestile o nevarnosti, še doda.

Oprema, ki je potrebna za izgradnjo sistema, je težka nekaj sto kilogramov. "Težje in večje dele bodo zdaj dostavili na samo mesto, manjše pa bodo ob montaži vsakič prinesli s sabo," pojasni Zabavnik, in opiše kako so se gorski reševalci in vojaki pred samim premikom dogovorili, kako bodo težko opremo prepeljali na izbrano lokacijo.