Plemenita kovina, ki velja za še boljšo naložbo od zlata

Varčujemo lahko tudi v obliki investiranja v plemenite kovine. Pri nas še vedno v glavnem poznamo in kupujemo le zlato, nova možnost naložbe in, kot napovedujejo poznavalci, velikih zaslužkov, pa je osmij, ki je trenutno najdražja plemenita kovina na svetu, ki se jo uporablja tudi v nakitu. Ima celo lepši lesk kot diamanti, cena ene črke iz osmija se vrti okrog 300 evrov. Zakaj je osmij v svetu vedno bolj prepoznaven in zakaj ga ni mogoče ponarediti? V edini zlatarni v Sloveniji, kjer osmij vstavljajo v nakit, je bila naša novinarka Nastja Rožej.