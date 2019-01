Plenković: 'Velika verjetnost, da vlada odstopi od nakupa vojaških letal od Izraela'

Premier Andrej Plenković je po poročanju 24satadejal: "Glede na to, da smo izbrali eno, eventuelno pa bi lahko dobili nekaj povsem drugega, ni dileme o tem, da mora vlada to razveljaviti". S tem pa je potrdil, da bi hrvaška vlada lahko odstopila od nakupa vojaških letal F-16 barak.

Če zaradi nesporazuma, ki se je pojavil med ZDA in Izraelom, Hrvaška ne bo mogla kupiti izbranih letal, bo hrvaška vlada razveljavila odločitev o nakupu izraelskih vojaških letal, ki jo je sprejela konec marca lani, so prav danes v sporočilu za javnost zapisali na hrvaškem ministrstvu za obrambo. Od Izraela pa zahtevajo, naj do 11. januarja uradno sporoči, ali lahko proda vojaška letala F-16 barak. Kot so dodali, se je Tel Aviv zavezal, da bo dobil odobritev za prodajo vojaških letal od ZDA, kjer so letala proizvedli konec 80. let prejšnjega stoletja.

Plenković pa je na seji vlade dejal, da od Izraela in ZDA pričakuje, da se"dokončno in jasno" izrečeta glede prodaje vojaških letal. Ponovil je, da Hrvaška vztraja pri nakupu letal, kot so bila predstavljena v izraelski ponudbi. Napovedal je, da bodo v nasprotnem primeru razveljavili celoten postopek nabave.