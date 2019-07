'Pljusk vročega zraka': temperature v trenutku za 10 stopinj Celzija višje

'Vročinska razpoka' ali 'pljusk vročega zraka', kot bi morda najbolje prevedli pojav, je namreč povzročil nenaden dvig temperatur. Ob 22.20 (po lokalnem času) so temperature tako iz 22 stopinj Celzija narasle na 32. Vzrok za to pa je morda še nekoliko bolj nenavaden - in sicer ga povzroči 'razpad' nevihte, poroča Sky News.

Prebivalci angleškega okrožja Lincolnshire so to noč težko spali. Večje dele Evrope je sicer zajel vročinski val, ki je ravno včeraj doživel vrhunec , a vzhod Anglije je bil ob tem priča še posebnemu meteorološkemu pojavu.

Temperature so najprej začele naraščati ob obali, natančneje v predelu Donna Nook, okoli 22. ure zvečer. V roku par minut so narasle za 10 stopinj Celzija, nato pa je sledil skoraj takojšnji vnovični padec na prvotno temperaturo.

"Nevihtna celica neposredno nad okrožjem je razpadla, pri čemer se je vsa toplota v njej spustila neposredno nad zemeljsko površje," pa so dogajanje pojasnili vremenoslovci britanskega nacionalnega meteorološkega urada Met Office. "Dogodek je meteorološki oziroma atmosferski fenomen, ki ga spremljajo močni sunki vetra, skorajda takojšen dvig temperatur in zmanjšanje relativne zračne vlažnosti," dodajajo.

Na zadušujočo vročino na vzhodu Anglije, o kateri prej ni bilo ne duha ne sluha, so opozorili tudi uporabniki družbenih omrežij. "Zelo opazno in skrajno neprijetno," se glasi eden od komentarjev.

V Veliki Britaniji so včeraj sicer zabeležili drugi najtoplejši dan v zgodovini merjenja. Temperature so v Cambridgu dosegle 38,1 stopinjo Celzija, drugod pa ni bilo dosti hladneje. Vročina je med drugim povzročila pravi prometni kaos, talil se je celo asfalt, ukrivljali so se železniški tiri. V nekem kopališču v južnem Londonu je morala posredovati tudi policija, po tem ko se je več kot 500 ljudi želelo okopati v bazenih.

Danes že znosnejše, vikend svež

Sicer pa Britanci danes že lažje dihajo. Temperature so nižje, ponekod je tudi že deževalo. Po napovedih britanskih meteorologov bo tudi vikend bolj svež. Na severu in vzhodu bo vlažno in nevihtno, drugod sončno.