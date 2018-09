Po 12 letih našli posiljevalca 15-letnice, skrival se je v skrivni sobi pod kuhinjo

Izkazalo se je, da se je zdaj 49-letni Esteban Vacas García, eden najbolj iskanih evropskih ubežnikov, skrival kar doma, in sicer v skrivni sobi pod kuhinjo rojstne hiše.

Nejevoljni, ker ga nikakor niso mogli izslediti in poslati za zapahe, so španski policisti leta 2016 na Twitterju objavili njegovo fotografijo, potem ko so dobili prijavo, da naj bi ob nenavadnih urah in zelo redko zapuščal hišo v mestu Salamanca.

A kaj, ko je potem kazalo, kot da je osumljenca pogoltnila zemlja. Kot so zdaj ugotovili policisti, ga po svoje tudi je. Njihov ubežnik se je namreč skrival v temačni sobi pod hišo.

Policisti, zadovoljni, da so moškega ujeli, so sporočili, da je bil Garcia v preteklosti obsojen, ker naj bi dekle zlorabljal dlje časa, medtem ko je bil več let v zvezi z njeno mamo. Obsojen je bil na 16 let zapora.