Po 130 letih našli neoznačen grob Človeka slona?

Ko je Joseph Merrick, bolje znan kot Človek slon (The elephant man), leta 1890 umrl, so njegove deformirane kosti v londonski bolnišnici shranili v medicinske namene, mehko tkivo pa pokopali v neoznačen grob.

"Njegovega groba zaradi velikega števila umrlih v tistem času ni bilo moč najti. Ko sem spraševala o tem, so mi lokalni prebivalci povedali, da so ga verjetno pokopali skupaj z žrtvami Jacka Razparača, ki so umirale v istem obdobju,"je po poročanju BBC-ja pojasnila avtorica biografije o Človeku slonu Jo Vigor-Mungovin.

"Razmišljala sem in brskala po starih dokumentih londonskega pokopališča in krematorija blizu gozda Epping. Iskala sem v obdobju osmih tednov okoli njegove smrti in tam, na drugi strani, je pisalo Joseph Merrick!"