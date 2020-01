Po 14 letih ne brežiški šoli vendarle novi programi zdravstvene nege

Potem ko so v Brežicah na Srednji ekonomski in trgovski šoli 14 let prosili za programa zdravstvena nega in bolničar, se jim je želja vendarle uresničila. Že to jesen bodo razpisali dva nova programa.

Dobra novica prihaja iz Brežic. Po našem sredinem prispevku, ko smo se spraševali, kako je mogoče, da v Brežicah na Srednji ekonomski in trgovski šoli že 14 let neuspešno prosijo za izobraževalna programa zdravstvena nega in bolničar, so danes s šole sporočili, da jim je ministrstvo vendarle prižgalo zeleno luč. To pomeni, da bodo že to jesen razpisali dva nova programa, na zdravstveno nego se bo lahko vpisalo 28 dijakov,v program bolničar - negovalec pa 26. Vse te kadre slovensko zdravstvo nujno potrebuje, saj bolnišnice ena za drugo zapirajo oddelke zaradi pomanjkanja medicinskih sester, negovalni kader pa v domovih zaradi preobremenjenosti izgoreva. Tako, da je 14-letno čakanje težko razumeti, a po pritisku medijev je zdaj na ministrstvu vendarle nekoga očitno srečala pamet