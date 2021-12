Angela Merkel se po 16 letih poslavlja

Iztekajo se zadnji dnevi ere Angele Merkel, ki se bo v politično zgodovino vpisala kot prva ženska na nemškem kanclerskem položaju, ki ga je zasedala kar 16 let. Merklova se je v četrtek, tudi s solzami v očeh, poslovila na tradicionalni slovesnosti z vojaško parado. Vojaški orkester ji je v slovo poleg himne in Beethovnove vojaške koračnice, na njeno željo, zaigral še tri skladbe. Med njimi tudi punk uspešnico iz 70. let. V poslovilnem govoru se je Merklova zahvalila sodelavcem, prijateljem in družini. Nasledniku Olafu Scholzu, ki mu bo kanclersko žezlo predala prihodnji teden, je zaželela veliko uspeha.