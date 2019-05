Po 163 letih delovanja ladjedelnica Uljanik v stečaj

Odločitev o stečaju bodo v naslednjih treh dneh objavili na oglasni deski sodišča, kar bo tudi uradno pomenilo uvajanje stečajnega postopka v ladjedelnico, ki je obratovala 163 let. Na sodišču so pojasnili, da je račun družbe blokiran več kot 230 dni ter da so dolgovi ladjedelnice dosegli 164 milijonov kun (približno 22 milijonov evrov). Terjatve delavcev so znašale skoraj polovico zneska.

V družbi je 1118 zaposlenih, ki jim bodo ob stečaju vročili odpovedi. Delavci so brez plače več kot osem mesecev, agonija družbe pa poteka skoraj leto dni.