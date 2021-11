V Avstraliji po 18 dneh iskanja našli 4-letno pogrešano deklico

Iz Avstralije prihaja zgodba s srečnim koncem. Po 18 dneh iskanja so našli 4-letno pogrešano deklico, ki je med družinskim izletom ponoči izginila iz šotora v kampu na odročni zahodni obali Avstralije. Policija je Cleo Smith živo in zdravo našla v zaklenjeni hiši v mestu Carnarvon, v katerem živi dekličina družina. Policija je objavila fotografijo nasmejane štiriletnice, ki so jo pregledali v bolnišnici. Deklica je že na varnem pri presrečnih starših. 36-letnega lastnika hiše, ki je osumljen ugrabitve deklice, so privedli na zaslišanje. Drugih podrobnosti policija za zdaj ni razkrila.