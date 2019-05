Po 186 stopnicah v 'pekel: 'Preživeli so dva, tri mesece'

V deževnem in mrzlem avstrijskem Mauthausnu se ta konec tedna spominjajo osvoboditve tamkajšnjega zloglasnega koncentracijskega taborišča. Nikoli več številka, samo človek, je geslo, s katerim skušajo opozoriti na človeško dostojanstvo, na globoke rane, s katerimi človeka zaznamuje taboriščna izkušnja, in seveda znova poudariti – nikoli več.

V Mauthausnu in bližnjem Gusnu, kjer je bila ena od izpostav taborišča, danes o tem, kako daleč peljejo zablode človeštva, pričajo stavbe, ki so ostale še iz tistih časov, obiskovalci se drenjajo okoli krematorija, nekateri polagajo cvetje, številni pa skušajo prehoditi stopnice smrti, po katerih so taboriščniki v Mauthausnu iz kamnoloma pod taboriščem nosili kamen in sami sebi gradili smrtonosno kletko.

"100.000 žrtev. Mislim, da to vse pove o taborišču," pravi zgodovinarka Monika Kokalj Kočevar. FOTO: Natalija Švab

Če kdo misli – in žal jih ni malo – da Mauthausen ni bil strašno, uničevalno taborišče, se globoko moti, pravi sogovornica, slovenska zgodovinarka, ki se že leta poglablja prav v tematiko koncentracijskih taborišč, je pa tudi članica mednarodnega komiteja KT Mauthausen Monika Kokalj Kočevar: "Takšne opazke me vedno vznemirijo. To so bila taborišča, kjer je veljalo geslo 'uničenje z delom'. Namen je bil, da se ljudi izmuči do zadnjega atoma energije, s tem pa se na koncu tudi uniči določeno nacijo. Podatki kažejo, da je bila do leta 1943 izredna umrljivost taboriščnikov, seveda tudi kasneje, čeprav se je čas preživetja taboriščnikov, potem ko so delali v letalski industriji, nekoliko podaljšal." V grozljivih številkah to v praksi pomeni, da je bil na primer v Gusnu 'preživetveni čas dva, tri mesece', pravi sogovornica. "Zgodbe, ki jih poslušamo o tem, koliko so ti ljudje delali, koliko so tehtali ob osvoboditvi, kakšne so bile razmere v taboriščih v smislu vse manjše količine hrane, pri čemer pa se količina dela seveda ni zmanjševala, so grozljive," nadaljuje sogovornica. Ubijati se namreč da na izjemno veliko sprevrženih načinov. "Mauthausen je imel že leta 1940, 1941 oznako tri, kar pomeni, da je spadal med najhujša koncentracijska taborišča. Leta 1941 še Auschwitz ni imel tako visoke stopnje, tamkajšnje taborišče je bilo šele na začetku in je bilo označeno s stopnjo dve. Mauthausen pa je bil že od vsega začetka povezan z najvišjo stopnjo. Zaradi kamnoloma, dela pod zemljo in nečloveških razmer je tudi med taboriščniki veljal za enega najhujših taborišč," pravi Kokalj Kočevarjeva.

Mauthausen je spadal med najhujša koncentracijska taborišča. FOTO: Natalija Švab

"Iz Slovenije je bilo v Mauthausnu najmanj 4000 taboriščnikov. Prvi, ki so prihajali, so bili koroški Slovenci in nekdanji španski borci, ki so jih povečini zajeli v Franciji in prepeljali v koncentracijsko taborišče Mauthausen. S slovenskega ozemlja so prve večje skupine poslali v Mauthausen poleti 1941, to je bila velika skupina ljudi iz Maribora, kasneje pa so, predvsem po letu 1943, sem vozili ljudi tudi iz ljubljanskega območja. Slovenci so bili večinoma v treh taboriščih znotraj Mauthausna, torej v matičnem taborišču, taboriščih Gusen, Ebensee in Sankt Valentin. Natančno statistiko o tem sicer še vedno delamo. Ne smemo pa pozabiti, da jih je bilo nekaj tudi na Ljubelju, ter niti skupine talcev, ki so jih pripeljali v Mauthausen ter jih na Hitlerjev rojstni dan ustrelili. Slovenci so bili v Mauthausnu večinoma politični zaporniki, med vojno so delali v različnih sistemih znotraj taborišč. Konca vojne ni doživelo okoli 1700 Slovencev, kar je velika številka. Ob taboriščih Dachau in Auschwitz je Mauthausen na tretjem mestu po številu umrlih," razlaga zgodovinarka. Pod črto: v Mauthausnu je bilo 200.000 taboriščnikov, 75 različnih narodnosti. To je bil konglomerat različnosti. Polovica jih osvoboditve ni dočakala."100.000 žrtev. Mislim, da to vse pove o taborišču," doda sogovornica.

V Mauthausnu je bilo 200.000 taboriščnikov 75 različnih narodnosti. FOTO: Natalija Švab

Če kdo pozna grozljive zgodbe slovenskih taboriščnikov v Mauthausnu in drugih taboriščih, je to prav ona. S preživelimi je v dolgih letih opravila nešteto izčrpnih pogovorov. Danes, ko je število še živečih slovenskih taboriščnikov izjemno majhno, so ti pogovori neprecenljiva zakladnica za razumevanje nekega zgodovinskega časa 'onkraj golih podatkov': "Pri raziskovanju izhajamo iz dokumentov, podatkov. Ogromno detajlov seveda manjka. Te so nam najbolje zapolnile izpovedi taboriščnikov, ki so izredno dragocene. Pogosto šele skozi njih vidimo celoten spekter, razumemo, kaj vse se je dogajalo. Za taborišča seveda načeloma vemo, da je to nekaj strašnega, ampak ko se poglobiš v zgodbe, postanejo določene razsežnosti veliko bolj jasne. Ne gre namreč le za smrt, ampak je s tem povezano še vse ostalo trpljenje in doživljanje, ki ga s seboj prinese bivanje v taborišču. Pa ne samo bivanje. Tudi prihod v taborišče in vse, kar se s človekom dogaja po odhodu." Razumeti tisti čas je današnjemu človeku, ki ima svet na dlani in že desetletja živi v relativnem miru, težko. To je bil čas, ko so ljudje ostajali v bližini doma, nato pa so se naenkrat znašli v krempljih vojne, odpeljani so bili v oddaljene kraje v tujini, mnogi še pravzaprav otroci. V novem "kraju" jih je čakal nečloveški delovni napor, lakota, popolno razčlovečenje, postali so nepomembna številka, večina ni znala jezika novega okolja, vsako jutro pa so se zbudili z zavedanjem, da je verjetnost, da je to njihov zadnji dan, precej velika. Izkušnja je ljudi zaznamovala do konca življenja, v primeru številnih pa tudi njihove družine in to za več generacij. Intervjuji s preživelimi zaznamujejo tudi raziskovalca, ki na eni strani razvija čut za pogovore, vse bolj zaupa svoji intuiciji za vodenje pogovora. "Zgodbe so pretresljive. Gledaš jih tudi skozi svoje oči. Recimo kot mama si poskušaš predstavljati, kako je to doživljal nek otrok, gledaš tudi skozi današnjo perspektovo. Ob tem rasteš kot človek. Njihove zgodbe so tudi mene spremenile, širše gedam na stvari. Spremeni se tudi tvoj karakter, ko delaš z ljudmi, ki so doživeli nekaj takšnega. Predvsem pa razumeš, da so njihove izkušnje lahko tudi nam vodilo za naprej. To, kako so se soočali z izzivi, kako so razumeli tisti čas, kako se soočajo z današnjim, kako ga vidijo, vse to so stvari, pomembne za razumevanje. Ko slišiš toliko zgodb, marsikaj gledaš drugače."

V taborišču, novem "kraju", je ujetnike čakal nečloveški delovni napor, lakota, popolno razčlovečenje. FOTO: Natalija Švab

Prav zato je tako pomembno, da tema koncentracijskih taborišč v zavesti ljudi ostaja tudi danes. Sogovornica veliko časa posveča prenašanju znanja na mlajše, bi si pa seveda želela večjo prisotnost teh vsebin v slovenskem šolskem sistemu, tudi večje poznavanje Ljubelja med Slovenci. Koncentracijska taborišča so namreč opomnik, kaj vse lahko gre narobe:"Tako lahko tudi današnji čas razumemo drugače. Izkušnje tistega časa nam odpirajo drugačne poti, drugačna gledanja, predvidevanja." Zato tudi vztraja pri raziskovanju, čeprav je pogosto naporno, četudi so bila koncentracijska taborišča zelo organizirana, tudi v birokratskem smislu. Vendar se je ogromno podatkov izgubilo: "Predvsem v smislu pomanjkanja dokumentov. To me vedno jezi. Lani sem raziskovala poti taboriščnikov domov. Krasna ideja, a je težko priti do podatkov, na katere bi se lahko zanesljivo oprl." Prav tako se je preučevanje življenja taboriščnikov začelo precej pozno, pri nas predvsem v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Marsikdo je ob vrnitvi iz taborišča celo naletel na opazko, da jo je med vojno precej enostavno odnesel: "V koncentracijskih taboriščih je bilo ogromno Slovencev, skoraj vsaka družina je v širšem sorodstvu imela nekoga, ki je bil v njem. Ampak pravzaprav je bilo o taboriščih po vojni precej malo govora, prevladovale so partizanske zgodbe, zgodbe taboriščnikov pa so ostale nekje v ozadju." Zgodovinarka, ki je odraščala ob zgodbah druge svetovne vojne, danes aktivno deluje v mednarodnem odboru KT Mauthausen, kjer se trudijo nauk taborišča ohranjati živ: "Mauthausenski komite izhaja že iz vojnih časov, oblikovan je bil leta 1944, takrat seveda v veliki tajnosti, in prav ta mednarodni odbor je nato ključno pomagal ob koncu vojne. Tudi pri vzpostavljanju reda in miru v taborišču pred odhodom taboriščnikov ter organiziranju taboriščnikov na poti domov. Zaprisega, ki jo je odbor povedal ob koncu vojne, tik pred odhodom domov, in ki pravi, da je treba sodelovati ter s skupnimi močmi zagotoviti, da se kaj takšnega ne ponovi nikoli več, in da se moramo vedno spominjati umrlih, je osnova, na kateri gradimo še danes." Pripravljajo dogodke, raziskujejo, izdajajo knjige. Slovenci so v odboru zelo aktivni: "Že v prvem mednarodnem odboru je bil Lovro Kuhar – Prežihov Voranc, ki je bil zelo zaslužen za vračanje Slovencev domov, organizacijo transportov, tudi v naslednjih letih so Slovenci vseskozi sodelovali, od Cvetka Kobala, do Jožeta Hlebanje in Dušana Stefančiča, ki je bil tudi predsednik mednarodnega odbora, danes pa je častni predsednik. Jaz pa že več kot tri leta skrbim za finance." Načrtov imajo še ogromno, ob koncu pogovora poudari sogovornica: "Med drugim pripravljamo projekt via memoria Mauthasen, pot, ki bo povezovala vse zunanje izpostave koncentracijskega taborišča ter tudi vse poti, ki so vodile v koncentracijsko taborišče. To seveda ne gre čez noč, računamo pa, da bomo v približno dveh letih lahko zaprosili za finančna sredstva in verjamem, da bo projekt uspešen. Vključeni bomo seveda tudi Slovenci, tako preko Ljubelja, muzejev in različnih oranizacij." Po stopnicah v spomin in opomin

Nekdanji slovenski taboriščnik v taborišču Mauthausen Dušan Stefančič. FOTO: Natalija Švab