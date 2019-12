Po 22 letih našli ukradeno Klimtovo sliko - na vrtu galerije, od koder je izginila

Med deli na vrtu piacenske galerije Ricci Oddi so porezali bršljan, ki je obraščal zunanjo steno. Za njim so odkrili prej očem skrita vrata ter za njimi sliko, spravljeno v vrečo. Slika, na kateri sta vidna žig in pečat, je po besedah direktorja galerije Massima Ferrarija v dobrem stanju.

Direktor galerije meni, da so tatovi sliko skrili v prostor na vrtu z mislijo, da se vrnejo ponjo čez nekaj dni. Zaradi odmevnosti tatvine v medijih in poostrenih varnostnih pogojev slike niso uspeli odnesti, poleg tega bi jo verjetno zelo težko prodali.

Tatovi izkoristili obnovitvena dela, ko alarmi niso delovali