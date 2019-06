Po 28 letih neposredna povezava med ZDA in Hrvaško, prvi potniki navdušeni

Hrvaška se lahko po 28 letih spet pohvali z neposredno letalsko povezavo z Združenimi državami Amerike. Največji letalski prevoznik na svetu American Airlines bo do septembra trikrat tedensko letel med Philadelphio in Dubrovnikom. Boeing 767 so na hrvaških tleh pozdravili z vodnimi topovi in narodno glasbo. Let je bil čudovit, zelo veseli smo nove linije, saj nam bo prihranila veliko časa, so bili navdušeni prvi potniki.