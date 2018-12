Po 30 letih v Himalaji našli posmrtne ostanke plezalcev

Runarssona in Gudjonssona so zadnjič videli živa 18. oktobra 1988 na višini 6598 metrov. Aisthorpe ju je iskal več tednov: "Nikoli se še nisem počutil tako osamljenega kot tisti dan, ko sem prišel nazaj v naš tabor. Ko sem se vzpenjal, sem obupano upal, da sta se Runarsson in Gudjonsson varno spustila in sedaj ležita v spalnih vrečah v majhnem rdečem šotoru. Ko sem ga zagledal, sem zakričal na ves glas, moji klici so odmevali. A tišina je bila otipljiva." Na koncu je dosegel tabor, a ta je bil prazen. Poklical je pomoč, začelo se je iskanje tudi s helikopterjem pet dni za tem, ko so plezalca zadnjič videli. Nekaj tednov zatem je 55-letnik odšel, sledi o plezalcih ni bilo.

55-letni škotski alpinist Steve Aisthorpe se je z dvema prijateljema, Kristinnom Runarssonom in Thorsteinnom Gudjonssonom z Islandije, oktobra leta 1988, podal na eskpedicijo, z namenom povzpeti se na 7161 metrov visok vrh Pumori blizu Everesta. A zaradi nenadne bolezni je moral svoje načrte in sanje o podvigu opustiti, svojima kolegoma pa je dejal, naj pot nadaljujeta brez njega.

O njiju ni slišal nič, dokler pred tremi tedni ni prejel novice, da so našli njune posmrtne ostanke. Nepalske oblasti so ga kontaktirale s prošnjo za slike plezalcev, z njihovo pomočjo pa so uspeli identificirati nekatere kose oblačil in opreme.

Trupli islandskih alpinistov je prejšnji mesec odkril ameriški plezalec na dnu ledenika, ki je po vsej verjetnosti ostanke pripeljal z gore. Domnevajo, da sta padla v ledeniško razpoko. Ostanke plezalcev so odpeljali v Katmandu, kjer so jih upepelili, nato pa jih bodo prepeljali nazaj na Islandijo. Tam bo ostanke Runarssonna pričakal tudi njegov 30-letni sin, ki očeta ni nikoli spoznal. Zaročenka Runarssonna je bila namreč v času vzpona noseča.

Aisthorpe, ki je več tednov iskal svoja dva prijatelja, ki sta izginila na Himalaji več kot 30 let nazaj, je izrazil olajšanje, potem ko so bili najdeni njuni posmrtni ostanki: "Odkritje ostankov Thorsteinna in Kristinna po tolikih letih je prineslo na površje veliko čustev pri vseh, ki so poznali in imeli radi ta čudovita fanta. In hkrati je ljudi pripeljalo skupaj in upam, da bo sčasoma prineslo mir."