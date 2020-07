Po 40 letih prizadevanj blejski svetniki prikimali južni obvoznici: 'Ta odločitev je zgodovinska'

Po številnih prizadevanjih so blejski občinski svetniki vendarle prikimali izgradnji južne blejske obvoznice, ki bo Bled rešila prometa. Zdaj se namreč ves promet vali po ozki cesti mimo jezera. In kaj je bil glavni razlog, da so čakali 40 let? Proti so bili nekateri lastniki zemljišč, preko katerih bi bila obvoznica speljana, nadomestne rešitve pa enkrat niso ustrezale ministrstvu za kulturo, drugič pa ministrstvu za obrambo.