S pomočjo več kot 50 hišnih preiskav je slovenska Policija v sodelovanju z avstrijsko razkrila kriminalno združbo, ki je iz Kranja in Jesenic preprodajala ogromne količine prepovedanih drog. Konopljo in amfetamin je združba pod slovenskim vodstvom tudi sama gojila, z njo pa je trgovala na širšem območju Slovenije, Avstrije in Italije.