Na dan zaljubljencev smo obiskali zakonca Zupan z Gorij pri Bledu, ki svojo ljubezen negujeta že 53 let. Spoznala sta se na Bledu, kjer je pred kinodvorano med njima preskočila iskrica. Kmalu so sledili poroka, otroci in hiša. Še danes se sprašujeta, kako je vse tako hitro minilo. Ob obujanju in deljenju spominov nam povesta svojo ljubezensko zgodbo in med vrsticami razkrijeta tudi recept uspešnega zakona.