Po 77 letih našli ameriško letalonosilko iz 2. svetovne vojne

Razbitine je našlo raziskovalno plovilo Petrel, ki ga je financiral pokojni soustanovitelj Microsofta Paul Allen , poroča CNN. Le mesec prej so nedaleč stran odkrili ostanke še ene ameriške ladje, ki je sodelovala v bojih v 2. svetovne vojne USS Hornet ob Solomonovih otokih, sicer pa je Petrel v zadnjih letih našel več razbitin ameriških, britanskih, japonskih in italijanskih vojaških plovil.

Začeti je treba z majhnim otokom na jugu Evrope Malto, kjer so Britanci dolga leta privezovali svoje vojaške ladje in širili svojo moč v Sredozemlju, piše CNN. Med 2. svetovno vojno so Nemci in Italijani s svojim letalstvom ogrožali Malto, je bil britanski premier Winston Churcill odločen, da strateški otok obrani. Aprila 1942 je USS Wasp prispela na Malto, da bi zavezniške sile oskrbela z nujno potrebnimi letalskimi okrepitvami.

Med napadi se je letalonosilka umaknila v gibraltarsko pristanišče na varno, veliko letal, ki jih je dostavila pa je bilo uničenih. Churchill je zato zaprosil še za drugo pošiljko in ameriški predsednik Franklin Roosvelt je njegovi prošnji ugodil. Wasp je tako še v drugo poskušal priti do Malte in maja 1942 jim je uspelo, z novimi letali oskrbljene zavezniške sile pa so uspešno obranile Malto. Churchill je takrat zapisal: "Kdo je rekel, da osa (ang. wasp, op. a.) ne more pičiti dvakrat?"

Letalonosilko v južnem Pacifiku potopila japonska podmornica

Ker so ameriške sile potrebovale okrepitve v bojih zoper Japonce na pacifiških otokih, so USS Wasp poslali v Pacifik. 15. septembra 1942 je japonska podmornica bombardirala kontingent transportnih ladij, ki so nosile pomorske okrepitve za boj na otoku Guadalcanal v Tihem oceanu. Nekaj torpedov je zadelo tudi "oso" in zanetilo požar. Od več kot 2000 članske posadke je umrlo 176 mornarjev, ostali so se rešili.