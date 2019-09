Po aferi Ibiza avstrijski svobodnjaki izbirajo novega predsednika

Svobodnjaki želijo s kongresom v Gradcu, prestolnici avstrijske Štajerske, tik pred volitvami, javnosti pokazati svojo enotnost po zanje pogubni aferi Ibiza, ki jih je stala mesta v avstrijski vladi v koaliciji z ljudsko stranko (ÖVP) in z vrha stranke odnesla dolgoletnega prvega moža FPÖ Heinza-Christiana Stracheja. Ta je bil na čelu stranke vse od leta 2005. Na zadnjem kongresu 4. marca 2017 je Strache dobil 98,7 odstotka podpore, kar je bil njegov najboljši rezultat sploh. Tokratnega kongresa se ne bo udeležil.

Na kongresu bo 870 delegatov in več sto gostov. Poleg Hoferja jih bosta nagovorila še predsednik svobodnjakov avstrijske ŠtajerskeMario Kunasek, ki je bil v nedavni koalicijski vladi minister za obrambo, in vodja poslanske skupine FPÖ, nekdanji notranji minister Herbert Kickl.

Spomnimo: afera Ibiza

V javnost je prišel sporen videoposnetek, na katerem je videti Stracheja, njegovo ženo in drugega politika svobodnjakov Johana Gudenusa, kako sproščeno pijejo in govorijo z omenjeno žensko in nekim moškim. Srečanje je potekalo julija 2017, nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami, po katerih so svobodnjaki in Strache prišli v vlado nekdanjega kanclerjaSebastiana Kurza.

V videu je videti, da je ženska Stracheju dejala, da želi kupiti 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časnika Kronen Zeitung, da bi dosegla do svobodnjakov (FPÖ) naklonjeno poročanje pred volitvami. V zameno zahteva politične in druge usluge.

Strache ji je po poročanju časnikov dejal, da bi ta dogovor s Kronen Zeitungom lahko povečal podporo volivcev FPÖ na do 34 odstotkov. Ob tem ji je v primeru vstopa v vlado obljubil javna naročila ter pojasnil, da si želi medijsko krajino v Avstriji spremeniti tako kot madžarski premier Viktor Orban, ki je s svojimi politikami dosegel, da na Madžarskem do vlade kritičnih medijev skoraj ni več. Imenoval je tudi več novinarjev časnika, ki bi jih bilo treba odpustiti ter pet tistih, ki bi jih bilo treba potisniti naprej.