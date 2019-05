Po aferi Ibiza Strache napovedal ovadbo treh oseb

Kot je pojasnil Strachejev odvetniki, so podali prijavo proti odvetniku, detektivu in osebi, ki je nastavila past. Vse tri osebe so namreč v preteklih dneh povezali z nastankom spornega posnetka. V prijavi jim očitajo prevaro, poneverbo dokumentov, zlorabo prisluškovalnih sredstev in sum zlorabe podatkov z namenom povzročanja škode.

Strache je danes izrazil tudi prepričanje, da je v snemanje srečanja v vili na Ibizi vpletenih še več oseb. Svobodnjaki trdijo, da je bilo snemanje Stracheja in njegovega strankarskega kolega Johanna Gudenusa nezakonito, saj nista privolila v snemanje.

Afera Ibiza je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler in predsednik Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurzje po njihovem odhodu na ministrske položaje imenoval nova imena – Avstrija je dobila prehodno vlado. Strache je po aferi odstopil tudi s položaja predsednika FPÖ, Gudenus pa je zapustil stranko in odstopil s položaja vodje poslanske skupine.