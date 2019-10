Po ameriški zvezni državi Teksas pustošil tornado

Na severu Dallasa so se pred nevihto oglasile sirene, ki so prebivalce opozarjale na tornado. Twitter so kasneje preplavili posnetki tornada, ki se je premikal po gosto poseljenem območju. Številne so bile tudi slike obsežne škode, ki jo je povzročil.

Glede na navedbe mestnih oblasti, v neurju, ki so ga spremljale strele in toča v velikosti žogic za golf, ni bilo niti smrtnih žrtev niti poškodovanih. Policija sicer v nekaterih soseskah hodi od vrat do vrat, saj so se na družbenih omrežjih pojavila nepotrjena poročila, da so v nekaterih poškodovanih stavbah ujeti ljudje.