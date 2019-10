Po britanski prošnji za odlog brexita na vrsti voditelji EU

Novico, da je prejel pismo s prošnjo za vnovični odlog brexita, je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sporočil v soboto okoli 23. ure. "Prošnja za podaljšanje je ravnokar prispela. Zdaj se bom posvetoval z voditelji EU, kako se odzvati," je na Twitterju zapisal Tusk.

Pisma Tusku, v katerem so zaprosili za podaljšanje, po navedbah virov na britanski vladi sicer ni podpisal britanski premier Boris Johnson. So pa z Downing Streeta v Bruselj poslali še dva dokumenta. V prvem pojasnjujejo, da je pismo z zahtevo za preložitev izstopa v skladu z zakonom, v katerem so poslanci zahtevali preložitev, če dogovor o brexitu ne bo potrjen do 19. oktobra.