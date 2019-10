Po burni seji Knovsa se je spopad med Janezom Janšo in Jerco Korče preselil na Twitter

Aferi glede zaposlitve Šarčeve dolgoletne prijateljice na Sovi ni videti konca. Po tem, ko so se na seji, ki je bila zelo burna, sestali člani Knovsa, so se burne razprave na to temo preselile celo na družbena omrežja. Najbolj ostre besede sta si na Twitterju izmenjevala članica komisije in Liste Marjana Šarca Jerca Korče in predsednik SDS Janez Janša, ki ji je na seji po njenih besedah menda celo grozil.