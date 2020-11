Po čestitkah Trumpu se je na Twitterju celo prepiral s tujimi diplomati in novinarji

V Sloveniji še bolj kot volilna drama v ZDA odmevajo tviti predsednika vlade Janeza Janše. Po ogorčenju zaradi vnaprejšnje podpore Donaldu Trumpu mu je Janša tudi že čestital za zmago. A ni se ustavilo zgolj pri tem. Ameriško volilno tekmo je tako kot Trump označil za prevaro in zaroto levičarjev, nato pa se je šel še prepirat s tujimi novinarji in uglednimi diplomati. To je velika mednarodna sramota in blamaža, slišimo iz opozicijskih vrst, Janševi koalicijski partnerji pa so se znašli v precejšnji zadregi.