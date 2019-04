Skladišča hrane skoraj prazna: 'Odvisni smo od dobrote ljudi'

"Nimamo podpore sistema, to pomeni, da nam država ne daje prehrane iz svojih rezerv ali pa iz evropskih skladov. Tako, da smo popolnoma odvisni od dobrote ljudi,"dodaja Ogulinova.

Igrač in oblačil imajo trenutno dovolj. Nujno pa potrebujejo kakovostno in raznoliko hrano za otroke, ter hrano primerno za družine s presnovnimi težavami, alergijami in drugimi zdravstvenimi omejitvami.

Kaj nujno potrebujejo?

Testenine in žita, ker si želijo, da bi otroci vsaj občasno jedli bolj zdravo, prosijo za raznolike žitarice. Za najmlajše potrebujejo otroške kašice in mleko. Pa osnovne sestavine kot so olje, sol, sladkor in moka. Veseli bodo tudi omak in konzerv z dolgimi roki uporabnosti in namazev.

Donacije sprejemajo od ponedeljka do petka, od 9. do 17. ure na naslovu skladišča: Zaloška 54, nasproti tržnice Moste. V primeru, da bi želeli podariti večjo količino pa vas prosijo, da jih pred tem kontaktirate.