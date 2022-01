Po deset letih nadlegovanja končno za zapahi

Zadnji napad, ki ga je sodnik Tivadar doživel, se je zgodil nedolgo nazaj. Napadalec si je, še preden je vstopil na sodišče, v grmu skril manjšo macolo. Ko je sodišče zapustil, pa se je s skritim kladivom lotil Tivadarjevega avtomobila. Nato pa počakal policiste. "Aretaciji se ni upiral, v nadaljevanju pa je bil izpuščen, ker smo po posvetu z državnim tožilcem dobili tudi taka navodila," pojasjujejo policisti.

Kladivo očitno ni bilo dovolj, niti uničena in popisana fasada sodišča, niti razbita okna sodišča, niti fizični napad, ko ga je sredi sodne dvorane udaril v obraz. Tožilec nam je v telefonskem pogovoru, povedal, da pogojev za pridržanje in odreditev pripora v zadnjem primeru ni bilo. Je pa tožilstvo očitno dovolj razlogov našlo nekaj dni zatem, ko je napadalec na številne elektronske naslove poslal dopis, v katerem sodnika Tivadarja nagovarja kot Sudac Lopovslav, v katerem povzema, kako naj bi se mu godila krivica s strani sodnika, pa tudi, da mu prav sodnik ves čas grozi, z nekega drugega elektronskega naslova. Tivadar, ki sicer pred kamero ni stopil, je to odločno zanikal, in povedal, da gre za čisto izmišljotino.

"Z gospodom se nisem srečal razen po dejanju, ko ga je že izvršil. Nisem vedel, da ima obravnavo na tem sodišču tudi zato ker se zavestno ne želim vtikati, spraševati kakšne postopke ima gospod na sodišču," še pove sodnik. In kaj zdaj odgovarja tožilstvo? Zakaj so šele v tem zadnjem elektronskem sporočilu napadalca videli dovolj razlogov za pripor?

Tovrstna zalezovanja, tudi grožnje, kot je navedel Tivadar, trajajo že skoraj desetletje. Zato se tudi sam sprašuje, zakaj je moralo trajati tako dolgo. "Več kot deset let sem deležen nadlegovanja, tako kot po elektronski pošti, kot po sms sporočilih," še dodaja sodnik. Tovrstna sporočila naj bi namreč pošiljal tudi drugim. Njegovim sorodnikom, sosedom. Zoper napadalca zdaj teče tudi postopek odzvema opravilne sposobnosti, neuradno naj bi napadalec potreboval strokovno pomoč, morebiti tudi zdravljenje, s čimer pa se očitno ne strinja. Z odvzemom opravilne sposobnosti pa izbire ne bi imel. Bo do takrat v priporu? Vse je odvisno, odgovarjajo s tožilstva, od tega, ali se bo sodni postopek na ljutomerskem sodišču pravočasno končal.