Po eskalaciji odnosov med Sovo in Toninovo komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je zavladalo zatišje. Premier Marjan Šarec je ponovil, da še vedno razmišlja, ali bo upošteval Pahorjev predlog in sklical širšo sestavo Sveta za nacionalno varnost. Medtem pa Matej Tonin še vedno nima nobenih informacij o tem, kdo je sploh ovaden.