Po dveh mesecih negotovosti: v Orehku ne bodo rušili hiš

Po dveh mesecih negotovosti, ali bo v naselju Orehek v kranjski občini zaradi trase drugega tira od Ljubljane do Kranja res prišlo do rušenja 33 hiš, je jasno: trase tam ne bo, prav tako ta lokacija ni bila prvotna izbira. Ali je šlo za informacijo, ki jo je podžupan Kranja mnogo prehitro predal javnosti in s tem sprožil hud preplah med občani Orehka? Ali pa je bil njihov strah povsem upravičen in je njihov upor, ki je sledil, pripomogel k odločitvi, da sta stroka in ministrstvo izbrala drugo, sicer dražjo traso? Kje bo torej potekala trasa in kako zadovoljni so z odločitvijo ministrstva krajani?