Okužba s koronavirusom se hitro širi. O novih sumih poročajo tudi s sosednje Avstrije

Iz Avstrije poročajo o novih sumih okužbe s koronavirusom. Prva dva suma so ovrgli, dopoldan pa so se pojavili trije novi. Dva na Dunaju, o tretjem sumu okužbe pa poročajo iz Celovca. Rezultate testov še čakajo. Kitajski turisti iz Vuhana, ki so čez Slovenijo potovali na Hrvaško, za zdaj ne kažejo znakov okužbe. Doslej je za novim koronavirusom, ki se kot vse kaže prenaša kapljično, zbolelo več kot 2800 ljudi.