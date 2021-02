Po dveh težavnih tednih Dallas do druge zaporedne zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić lažje diha. Po dveh tednih, ko njegovim Mavsom kar ni in ni šlo, na enajstih tekmah so zabeležili devet porazov, se je Ljubljančan s svojo ekipo razveselil že druge zaporedne zmage. Dallas je slavil nad Minnesoto Timberwolves s 127:122, Dončić pa se je v statistiko zapisal z 26 točkami in temu dodal še osem skokov in pet podaj. Mogoče so bili dodatna motivacija Dallasu tudi domači navijači, saj je bila prvič v tej sezoni na tekmi v American Airlines Centru na tribunah prisotna publika.