Po dveh urah našli negibnega dečka, ki je zdrsnil čez prepadno steno

Nesreča 13-letnika z območja Bleda, ki je šel kot običajno teč na vzpetino Straža, bi se lahko končala tragično. Dečku, ki je bil primerno opremljen, je namreč spodrsnilo na mokri travi in padel je kar 25 metrov globoko čez prepadno steno in tam negiben obležal. K sreči so silovit padec ublažila drevesa, na katera je padel. 140 ljudi je dečka po dveh urah našlo s poškodbami glave in nog, bil je tudi podhlajen.