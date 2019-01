Po eksploziji plina rešili dojenčka, število mrtvih naraslo

Borba s časom

Reševalcem delo otežujejo nevarni pogoji, saj se stavba še vedno seseda. Stavbo morajo tako najprej zavarovati, a zato potrebujejo najmanj 24 ur. Reševalci tako v težkih pogojih tekmujejo s časom, da bi našli še kakšnega preživelega, saj se temperature vztrajno znižujejo.

Rešili 11-mesečnega dojenčka Ivana

Uspelo pa jim je rešiti enajstmesečnega dečka Ivana, ki ima resne ozebline, poškodbo glave in nog in so ga odpeljali v bolnišnico v Moskvo. Deček je v zelo resnem stanju. Ko so ga našli je bil namreč 'delno' oblečen, v mestu pa je sicer povprečna temperatura –17 stopinj Celzija. Kot so sporočile oblasti, je preživela tudi njegova mama, ki je že v bolnišnici s svojim sinom. Reševalci so dečka našli, ker so slišali njegov jok, še poročaBBC. Doslej so rešili šest živih ljudi, med njimi 13-letnega dečka, so sporočile lokalne oblasti.

Potrdili, da je šlo za eksplozijo plina

V eksploziji je bilo povsem uničenih 35 stanovanj, deset drugih pa je bilo poškodovanih. V desetnadstropni stavbi, zgrajeni leta 1973, sicer živi okoli 1100 ljudi. V delu, ki se je zrušil, je imelo bivališče prijavljeno 110 ljudi. Tiste, ki so ostali brez strehe na glavo, so namestili v bližnjo šolo.

Oblasti so sprožile kriminalistično preiskavo dogodka. Ruska obveščevalna služba FSB je sicer potrdila, da je šlo za eksplozijo plina.

Guverner regije Čeljabinsk Boris Dubrovski je za sredo razglasil dan žalovanja, zastave pa so spustili na pol droga. Odpovedali so tudi različne prireditve.

Smrtonosne eksplozije plina so sicer v Rusiji dokaj običajen pojav. Tamkajšnja infrastruktura je še iz časov Sovjetske zveze, varnostnih predpisov pogosto ne upoštevajo.