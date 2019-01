Po eksploziji plina v Parizu našli že četrto smrtno žrtev

V pekarni v središču Pariza, kjer je v soboto odjeknila eksplozija, nato pa je izbruhnil požar, so reševalci danes našli žensko truplo. Število smrtnih žrtev se je tako povzpelo na štiri, saj so oblasti že v soboto potrdile smrti dveh gasilcev in španske turistke.

Reševalci so danes s psi iskali pogrešano, ki je živela nad pekarno in za katero so predvidevali, da je pokopana pod ruševinami. Vir v bližini preiskovalcev je pojasnil, da morajo še potrditi, ali gre pri najdenem truplu za pogrešano.

V eksploziji in požaru je bilo poškodovanih okoli 50 ljudi, okoli 150 pa so jih morali evakuirati in namestiti v začasna prebivališča. Čiščenje območja bo predvidoma trajalo ves teden.

Eksplozija je odjeknila v soboto okoli 9. ure v pekarni v ulici Trevise v devetem okrožju, ki je stanovanjsko in nakupovalno območje. Tu se nahajajo tudi znamenitosti, kot sta Opera in muzej voščenih lutk Grevin, ter priljubljena ulica Rue des Martyrs.