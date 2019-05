Po eksploziji v Lyonu aretirali glavnega osumljenca

Lyonski župan Gerard Collomb je po poročanju francoskih medijev dejal, da je bil osumljeni napadalec, 24-letni alžirski državljan, sicer študent informacijske tehnologije. Doslej ni bil znan varnostnim organom. Iz tožilstva so še sporočili, da so zaslišali tudi njegovega prijatelja, mamo in sestro, slednje niso aretirali.

V eksploziji, ki je v soboto odjeknila v francoskem Lyonu, je bilo po podatkih regionalnih oblasti najmanj 13 ljudi ranjenih, med njimi tudi osemletna deklica Razneslo je paket z razstrelivom, v katerem so bili vijaki in žeblji, postavljen pa je bil pred pekarno. Preiskavo je prevzel protiteroristični oddelek pariškega tožilstva.

Viri blizu policije so medtem povedali, da naj bi razstrelivo vsebovalo aceton peroksid, nevarno eksplozivno kemikalijo. Prav to pa so uporabili med terorističnimi napadi v Parizu leta 2015, ko je umrlo več kot 250 ljudi. Za napade v Parizu je takrat odgovornost prevzela Islamska država, za eksplozijo v Lyonu pa še nihče.