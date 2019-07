Po Evropi padajo vročinski rekordi, v Parizu bolj vroče kot v Kairu

V Parizu so namerili kar 40,6 stopinj Celzija, temperature pa še naraščajo in bi tako lahko po napovedih nekaterih vremenoslovcev dosegle celo 42 stopinj Celzija v nekaterih predelih države. Prejšnji rekord 40,4 stopinje Celzija je dosegli julija 1947. V Franciji je tako trenutno bolj vroče kot v Kairu.

Za severno Francijo je razglašen rdeči alarm, za celotno državo pa velja omejitev uporabe vode. Ljudjem oblasti svetujejo, naj se ne odpravljajo na potovanja ter, da naj delajo od doma, če je to le mogoče. Poleg tega so zaprli otroške vrtce, ogrožena pa je tudi slovita pariška katedrala Notre-Dame, ki jo je aprila zajel obsežen požar. Po navedbah glavnega arhitekta bi se lahko zaradi visokih temperatur porušil obokan strop .

Vročinske rekorde so že v sredo zabeležili v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem - 40,2 stopinji, 40,5 stopinj in 39,3 stopinje Celzija. A ti rekordi so obstali zgolj en dan - že danes so namreč v Belgiji namerili nov rekod 40,6 stopinj Celzija v Nemčiji pa 40,9 stopinje. Medtem se je vročina na Nizozemskem povzpela kar do 41,7 stopinje, poroča AFP.

Vročinski val bo sicer danes dosegel vrhunec, že v petek pa naj bi sledila ohladitev. Belgijski meteorološki inštitut je izdal rdeče opozorilo za večji del države, ljudem svetujejo, naj sprejmejo dodatne varnostne ukrepe zaradi "izjemno visokih temperatur".

Na severu Nemčije se izsušujejo reke in jezera, nevarno nizko raven vode beleži reka Ren, oblasti opozarjajo, da so ribe "izjemno ogrožene". Na Nizozemskem je že v začetku tega tedna poginilo na stotine prašičev, ko se je pokvaril in prenehal delovati ventilator na kmetiji blizu mesta Middelharnis.