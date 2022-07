Po Evropi še naprej divjajo požari, narava s padavinami ne bo pomagala rešiti suše

Tudi drugod po Evropi se spopadajo z obsežnimi požari, ki vznikajo na popolnoma izsušenih tleh. Gasilcem na jugu celine gašenje otežujeta močan veter in huda vročina, ki ne popušča. V Srbiji je konec tedna izbruhnilo več kot 409 požarov, a so jih gasilci uspeli omejiti. Požari v Romuniji in Italiji so deloma pod nadzorom. V zaledju Zadra sta popoldne izbruhnila dva požara. Gori tudi v Španiji. Na Kanarskih otokih je ogenj uničil že več kot 2000 hektarjev. Najhuje je v Grčiji, kjer je od sobote izbruhnilo 53 novih gozdnih požarov, skupaj že več kot 140. Na otoku Lezbos je zagorelo več hiš, evakuirali so na stotine domačinov in turistov. Z ogromnim požarom na območju narodnega parka Dadia na severovzhodu države se bori tudi vojska.

