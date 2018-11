Po Evropi se vrstijo slovesnosti ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne

Ob pariškem Slavoloku zmage bo dopoldne vsakoletna spominska slovesnost, popoldne pa bo ob prisotnosti svetovnih voditeljev potekalo odprtje prvega Pariškega foruma o miru, katerega namen je, da postane stalnica in združi vse akterje globalnega upravljanja in civilne družbe ter mednarodne organizacije z namenom izmenjave stališč in iskanja rešitev za skupne izzive. Foruma se bo udeležil tudi predsednik Borut Pahor.